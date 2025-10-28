إدارة الأمراض المتوطنة بالدقهلية تحقق مراكز متقدمة في تقييم الأداء

حصلت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالدقهلية على المركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية في تقييم الأداء، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على اعتماد مصر خالية من مرضي البلهارسيا والتراكوما، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء استعدادات وزارة الصحة للقضاء على المرضين بحلول عام 2026، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "مصر خالية من البلهارسيا والتراكوما 2025–2026".

ووجَّه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خالص التهنئة والتقدير إلى الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية، بمناسبة حصولها على المركز الأول في التقييم الفردي لمديري الإدارات العامة للمتوطنة، وعلى المركز الثالث على مستوى الجمهورية في التقييم الوزاري لمؤشرات الأداء خلال الثلاثة أرباع السنوية لعام 2025.

وأكد الجزار أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من فرق العمل في جميع الإدارات الصحية، مثمنًا ما تحقق من خفض معدلات الإصابة بالأمراض المتوطنة، ولا سيما البلهارسيا، من خلال حملات فحص العينات العشوائية لطلاب المدارس والمواطنين، وصرف العلاج المجاني للحالات الإيجابية، فضلًا عن تنفيذ أعمال مكافحة القواقع ومعالجة المجاري المائية في البؤر المصابة على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، أن هذا النجاح يأتي في إطار سعي وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز جهود مكافحة الأمراض المتوطنة، التي تشمل الملاريا، البلهارسيا، الفيلاريا، الليشمانيا، الفاشيولا، والتراكوما، مشيرًا إلى أن التقييم الوزاري شمل الجوانب الفنية والوقائية والإدارية، إلى جانب مؤشرات الأداء العام.

من جانبها، أشارت الدكتورة سحر علي، مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، إلى أنه تم عقد تدريب لمسؤولي المتوطنة بالإدارات الصحية بحضور الدكتورة هبة عبد الموجود، مدير إدارة الملاريا، والدكتور محمد عماد، مدير إدارة البلهارسيا، والمهندس وائل الرفاعي، مدير إدارة مكافحة القواقع. وتناول التدريب استعراض جاهزية الملفات الخاصة بالإشهاد، ومناقشة ما تم إنجازه ميدانيًا وإداريًا، تمهيدًا لزيارة وفد منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن التدريب شمل أيضًا مناقشة إجراءات استدامة خلو مصر من الملاريا، والاستعداد لمواجهة أي تفشيات وبائية محتملة.

يُذكر أن مصر نجحت في القضاء على الملاريا تمامًا، وحصلت على شهادة خلوها من المرض من منظمة الصحة العالمية عام 2024، كما حصلت على شهادة خلوها من مرض الفيلاريا في نهاية عام 2017.