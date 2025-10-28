الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام العاملين بأحد مراكز الشرطة بالدقهلية بإلقاء القبض على والده دون القبض على أنجال عمه رغم صدور أحكام قضائية ضدهم مجاملةً لهم.

بالفحص تبين أن الشاكى (مقيم بدائرة مركز شرطة تمى الأمديد بالدقهلية - متواجد حالياً خارج البلاد) ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 الجارى تم إستهداف والد الشاكى وفقاً لإجراءات مقننة لصدور عدة أحكام قضائية ضده ، وتبين عدم صدور أيه أحكام قضائية ضد أنجال عم الشاكى.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.