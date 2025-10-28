الدقهلية: 1736 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية بميت غمر

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بقرية هلا مركز ميت غمر على مدار يومين، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1736 مواطن، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

و أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومي 27,28 أكتوبر الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، واستفاد منها، 1736 مواطنا بالكشف والعلاج، في تخصصات مختلفة، وضمت 8 عيادات، منها 5 عيادات متنقلة، وقامت بالكشف على، 217باطنة، 247 أطفال، 90 جراحة، 77 أسنان، 99 رمد، 115 نساء وتنظيم أسرة، 147جلدية، عظام 214.

كما قامت القافلة بإجراء، 126 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر 183، ومعمل الدم والطفيليات 221، وإحالة حالة واحدة للمستشفى، إلى جانب عقد 51 ندوة تثقيفية، استفاد منها 680 مترددا على القافلة، وقامت بزيارة القافلة الدكتورة هبة حجاج من لجنة تحدي الإعاقة روتاري مصر وقطاع ذوي الهمم بمؤسسة الجمهورية الجديدة.