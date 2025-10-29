قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الدولة أولت اهتماما كبيرا بالأجهزة الرقابية لتحقيق الشفافية
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025
مدبولي: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الإدارة الحكومية وملتزمون بالحوكمة الدولية
ليفربول يستهدف تضميد جراحه أمام كريستال بالاس في كأس كاراباو
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يؤكد استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات ويدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الرقابة المالية
بث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير داخل الأندية ومراكز الشباب بالجيزة
الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
مدبولي: الدولة تبني مدنًا ذكية وتربط المحافظات بشبكة طرق هي الأكبر في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ رئيسي تركيا والنمسا بذكرى العيد القومي
رئيس الوزراء: مصر ماضية في طريق الإصلاح الشامل وبناء دولة حديثة
مدبولي: مبادرة حياة كريمة إحدى أكبر مشروعات تنمية الريف على مستوى العالم
محافظ الدقهلية: استمرار المتابعة من غرفة الطوارئ والتدخل الفوري عند الحاجة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محاكاة سيناريوهات التعامل مع تقلبات الطقس وهطول الأمطار بمدينة المنصورة، والتأكد من انتظام العمل بالمواقف وتدفق حركة نقل الطلاب والمواطنين، إلى جانب مستوى النظافة بالشوارع والميادين والحدائق ، وشملت المتابعة مدي التنسيق بين فرق الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمرور، والغرفة المركزية للمحافظة.

وكلف المحافظ، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ بالمرور علي كافة البلوعات بنطاق مدينة المنصوره للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى، وتنفيذ حصر ميداني لبلوعات ومطابق صرف الأمطار مع التأكد من تطهيرها ورفع الرواسب وسحب أي تجمعات فور ظهورها.

كما وجه مرزوق، الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمرور الميداني على المواقف الرئيسية والفرعية داخل خلال فترتي الذروة (ذهاب وخروج الطلاب من المدارس والجامعات )، للتأكد من توافر سيارات السرفيس والميكروباص ومنع أي اختناقات، والدفع بوسائل النقل الجماعي في مناطق الزحام ، مشددًا على الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم السماح بأي استغلال للمواطنين.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافه في الشوارع والميادين والحدائق، مع كنس الأتربة ، ودهان البلدورات ورفع المخلفات والقمامة بصورة فورية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مع المتابعة بالصور قبل وبعد وإرسال تقارير دورية إلى غرفة العمليات.

وأكد مرزوق استمرار المتابعة من داخل غرفة الشبكة الوطنية والتدخل الفوري عند الحاجة، داعيًا المواطنين إلى التواصل مع غرفة العمليات المركزية للإبلاغ عن أي شكاوي في مختلف القطاعات ، علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول،  وعلي رقم 114 من التليفون الارضي .

