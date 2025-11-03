غلق مصحة إدمان غير مرخصة بأحد مراكز الدقهلية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل بأمطار غزيرة تضرب عدة محافظات .. ومخاوف من الغرق
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
انفراجة في أسعار السلع الغذائية.. وموجة انخفاضات جديدة بالأسواق
رشوة واحتيال وغسيل أموال.. قضية فساد كبرى تهز إسرائيل
تركيا وإيران: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية.. ونتنياهو يريد إعـ.دام الأسرى
بروتوكول ثلاثي برعاية التضامن للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.. تفاصيل
شكل  الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، بالدقهلية لجنة من الإدارة ضمت كلًا من الدكتور محمد عبد العزيز والدكتور علي عبد المحسن،  محمود الدوماني عضو الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة الدقهلية، وذلك لتنفيذ حملة مكبرة على مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصحة بقرية إخناواي التابعة لمركز أجا تُدار بدون تراخيص قانونية أو اشتراطات طبية، كما تبين أن القائمين على إدارتها أفراد لا يحملون ترخيصًا بمزاولة مهنة الطب.
وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة أجا بالمخالفات المرصودة في المنشأة، للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي، أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة ومصحات علاج الإدمان، للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والمعايير الطبية، مشددًا على أنه لن يُسمح بوجود أي منشأة تعمل دون ترخيص أو إشراف طبي مختص.

و أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة تكثف جهودها في جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منشأة مخالفة حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة

