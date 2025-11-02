الدقهلية: تحرير 13 محضرا في حملة رقابية وتفتيشية على المخابز

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، ولجنة التفتيش برئاسة مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها، وذلك استمرارا للاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والمتابعة.

وقال مرزوق إن الفريق يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، ويتم التحقق منها وفحصها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على الفور.

وأوضح محافظ الدقهلية أن لجنة التفتيش والمتابعة قامت اليوم بالمرور على عدد من المخابز في حملة رقابية مفاجئة على 30 مخبزا.

وأكد أن هذه الحملات ليست مجرد إجراء مؤقت، بل هي خطة مستمرة للتأكد من وصول الدعم الحكومي لمستحقيه.

وشدد على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين، وأن الحملات ستستمر بشكل مكثف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين الذين يستغلون الدعم لتحقيق مكاسب شخصية.

وشن فريق الرقابة من إدارة التفتيش والمتابعة ومديرية التموين، حملة مفاجئة على مخابز بلدية، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه أصحابها.

واستهدفت الحملة التفتيشية المرور على المخابز بمركزي أجا وميت غمر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا، كان أبرزها تصرف في 177 شيكارة، ونقص الوزن، وغلق في غير المواعيد المحددة، وعدم وجود قائمة بيانات، وقامت الحملة بالمرور على أكثر من 30 مخبزا بقرى ديرب، وبقطارس، وميت العامل، وشنشا، والغراقة، وميت فضالة، ودماص، وسنفا، والبوها، ودقادوس.

شارك في الحملة محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، والدكتور إسماعيل تركي، من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.