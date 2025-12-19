برلماني: الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تشجيع الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال

ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ ، موضحا أن هذه الزيادة تأكيد للدور المحوري للقطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة، وفتح مجالات جديدة للتشغيل والإنتاج.



و أشار" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرا في تشجيع الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن هذا النمو يسهم في تعزيز الناتج المحلي، مما يعكس نجاح جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.



جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين في القطاع الخاص، موضحًا أن شركاءنا من القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية العام المالى الماضى للاستثمار فى المستقبل.



أشار كجوك، فى المؤتمر السنوى الرابع «غذاء مصر» الذى نظمته غرفة الصناعات الغذائية برئاسة أشرف الجزايرلي، بعنوان: «صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام»، إلى نمو قطاع الصناعة بقوة؛ ليقود مؤشرات النمو الاقتصادي فى مصر، لافتًا إلى أن جهود الدولة فى تحفيز الأنشطة الصناعية وتحفيز الاستثمار، انعكست فى الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المعلنة.