بعد غياب طويل.. مدافع الزمالك يعود للتدريبات

بدأ أحمد حسام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجري حول الملعب، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب بعد خضوعه في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي، لتجهيزه للمشاركة في التديبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة كهرباء إسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.