خدمة المواطن أولا.. محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي ومنظومة الطوارئ

تفقَّد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعددًا من الإدارات بديوان عام المحافظة؛ للوقوف على سير العمل ومراجعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للمحافظ لمعدلات الإنجاز في مختلف القطاعات، بحضور اللواء محمد حواس، مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن، مدير أمن الديوان.

واطمأن المحافظ خلال جولته بالمركز التكنولوجي على انتظام العمل، وحُسن استقبال المواطنين، وسرعة إنهاء المعاملات والشكاوى عبر منظومة "الشباك الواحد".

وشدد على أن خدمة المواطن هي الهدف الأساسي للجهاز التنفيذي بالمحافظة، محذراً من أي تقصير أو تأخير في إنجاز الخدمات.

كما وجه "مرزوق" بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين خلال فترات الانتظار، مع توفير عناية خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال توفير مقاعد كافية وكراسي متحركة داخل صالات الانتظار، ومنع وقوف أي مواطن أثناء تلقي الخدمة، واستمع خلال الجولة إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين، ووجه بسرعة البت فيها وفقًا للقانون، وتيسير الإجراءات عليهم.

و أكد المحافظ على ضرورة تعزيز كفاءة التواصل بين كافة الجهات التنفيذية، وتكامل البيانات والمعلومات بشكل لحظي لضمان سرعة التعامل مع الأحداث الطارئة.

كما وجه المحافظ بالالتزام بالتحديث المستمر للنظم الفنية، وتدريب الكوادر؛ لتحقيق أعلى معدلات الدقة والانضباط في الأداء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي الكامل وتطوير منظومة إدارة الأزمات.