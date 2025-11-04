قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة نقل نجل القذافي من لبنان إلى قطر
نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية
الرعاية الصحية: 86% نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة داخل منشآت الهيئة
كيف استخدمت أوكرانيا الألعاب الإلكترونية في حربها ضد روسيا؟ تفاصيل كاملة
قبلة تشعل الفوضى في دوري الدرجة الثانية الإسباني
أكسيوس: الولايات المتحدة تسعى لموافقة أممية لتواجد قوة أمنية دولية في غزة
العثور على جثة سيدة مسنة طافية في الترعة بالأقصر
الخارجية: مصر تنتهج مقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي
موعد وتفاصيل امتحان مزاولة مهنة الطب البشرى دور نوفمبر 2025
وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يضعان خريطة تطوير شاملة للاتحادات
موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟
مديرة الاستخبارات الأمريكية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خدمة المواطن أولا.. محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي ومنظومة الطوارئ

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقَّد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعددًا من الإدارات بديوان عام المحافظة؛ للوقوف على سير العمل ومراجعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للمحافظ لمعدلات الإنجاز في مختلف القطاعات، بحضور اللواء محمد حواس، مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن، مدير أمن الديوان.

 واطمأن المحافظ  خلال جولته بالمركز التكنولوجي على انتظام العمل، وحُسن استقبال المواطنين، وسرعة إنهاء المعاملات والشكاوى عبر منظومة "الشباك الواحد".

وشدد على أن خدمة المواطن هي الهدف الأساسي للجهاز التنفيذي بالمحافظة، محذراً من أي تقصير أو تأخير في إنجاز الخدمات.

كما وجه "مرزوق" بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين خلال فترات الانتظار، مع توفير عناية خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال توفير مقاعد كافية وكراسي متحركة داخل صالات الانتظار، ومنع وقوف أي مواطن أثناء تلقي الخدمة، واستمع خلال الجولة إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين، ووجه بسرعة البت فيها وفقًا للقانون، وتيسير الإجراءات عليهم.

و أكد المحافظ على ضرورة تعزيز كفاءة التواصل بين كافة الجهات التنفيذية، وتكامل البيانات والمعلومات بشكل لحظي لضمان سرعة التعامل مع الأحداث الطارئة.

كما وجه المحافظ بالالتزام بالتحديث المستمر للنظم الفنية، وتدريب الكوادر؛ لتحقيق أعلى معدلات الدقة والانضباط في الأداء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي الكامل وتطوير منظومة إدارة الأزمات.

الدقهلية محافظ المركز التكنولوجى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

ترشيحاتنا

ريال مدريد - ليفربول

ألونسو يعود إلى أنفيلد في قمة نارية بين ليفربول وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

الزمالك

مينا ماهر عن مواجهة الزمالك وبيراميدز: جاهزون للصعود إلى نهائي السوبر

ييس توروب

توروب يوجه رسائل للاعبين قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

بالصور

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

سيارة BYD
سيارة BYD
سيارة BYD

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد