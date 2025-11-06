قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استمرار الحملات البيئية المكثفة بالمنطقة الصناعية بالدقهلية

حملة تفتيش
حملة تفتيش
همت الحسينى

 نفذت الإدارة العامة لشؤون البيئة بالدقهلية،  حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة فرع المنصورة، استهدفت عددًا من المصانع بالمنطقة الصناعية، وذلك لإجراء قياسات ميدانية للمداخن والغازات المنبعثة، إلى جانب سحب عينات من مياه الصرف الصناعي من شركات معالجة المياه، بهدف الوقوف على مدى مطابقة الانبعاثات والمعالجات للاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن التعاون والتنسيق مستمر بشكل دائم بين المحافظة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه أصحاب المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الصناعية، وإزالة أي شكوى أولا بأول، حرصا على تعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، دون إخلال بالمعايير المتبعة، ودون إضرار بالبيئة

شارك في أعمال اللجنة الدكتور عماد سليمان النجار مدير عام البيئة، والمهندسة منى مأمون مدير إدارة التفتيش البيئي،  جودة مصطفى جهاش من شؤون البيئة، والمهندس أحمد ماهر مدير إدارة البيئة، حيث تم خلال الحملة مراجعة نظم الصرف الصناعي ومتابعة الجهود المبذولة للحد من الملوثات وانبعاث الروائح الكريهة حفاظًا على صحة المواطنين وجودة الهواء.

وتواصل محافظة الدقهلية جهودها المكثفة بالتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تدعم خطط التنمية المستدامة وتحافظ على حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة وصحية.

