قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: أسعار مخفضة بالسوق الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس

المعرض الدائم
المعرض الدائم
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار عمل السوق الدائم للسلع الغذائية يوميا حتى ساعات الليل، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، استجابة لطلب المواطنين، لتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأوضح المحافظ  أنه تجري أعمال انشاء وتجهيز الفرع الثاني للسوق الدائم بشارع عبد السلام عارف بجوار قوات الأمن المركزي بالمنصورة بإشراف  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع التموين، ومشددا على سرعة الانتهاء من التجهيزات لافتتاحه في أقرب وقت، وذلك في إطار التوسع في الأسواق الدائمة للسلع الغذائية لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف الى، أن هناك تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم، تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات على أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار السعي لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في أسواق السلع الغذائية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

كما تجري تخفيضات على البيض الأبيض والأحمر بأسعار 100جنيه للطبق، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

يقوم بالإشراف على السوق بشارع قناة السويس، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة ونوابه، ومتابعة الأسعار من  علي حسن وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين،  محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك للمتابعة المستمرة لحركة البيع والتداول وضبط الأسعار بالمعرض.

الدقهلية محافظ حى شرق مغرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| كيف تحصد ثواب قيام الليل في دقيقة؟ لا تترك هاتين الآيتين ليلا.. ماذا يحدث في قبر الميت بعد الدفن؟ خطيب المسجد النبوي يحذر العاصين.. سورة الكهف.. اعرف سبب قراءتها يوم الجمعة

صورة أرشيفية

29.7 مليار دولار لتنمية الساحل الشمالي.. شراكة مصرية قطرية عملاقة لتحويل علم الروم إلى وجهة سياحية عالمية

محافظ أسيوط يتفقد مركز "خان الخليلي" للتدريب على الحرف اليدوية بالفتح

محافظ أسيوط يتفقد مركز "خان الخليلي" للتدريب على الحرف اليدوية بالفتح

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

الكشف والعلاج مجانا لأكثر من 4500 مواطن من خلال 6 قوافل طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد