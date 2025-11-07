الدقهلية: أسعار مخفضة بالسوق الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار عمل السوق الدائم للسلع الغذائية يوميا حتى ساعات الليل، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، استجابة لطلب المواطنين، لتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأوضح المحافظ أنه تجري أعمال انشاء وتجهيز الفرع الثاني للسوق الدائم بشارع عبد السلام عارف بجوار قوات الأمن المركزي بالمنصورة بإشراف محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع التموين، ومشددا على سرعة الانتهاء من التجهيزات لافتتاحه في أقرب وقت، وذلك في إطار التوسع في الأسواق الدائمة للسلع الغذائية لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف الى، أن هناك تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم، تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات على أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار السعي لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في أسواق السلع الغذائية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

كما تجري تخفيضات على البيض الأبيض والأحمر بأسعار 100جنيه للطبق، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

يقوم بالإشراف على السوق بشارع قناة السويس، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة ونوابه، ومتابعة الأسعار من علي حسن وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين، محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك للمتابعة المستمرة لحركة البيع والتداول وضبط الأسعار بالمعرض.