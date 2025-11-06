قطعوا يد شاب في الدقهلية.. المتهمون يواجهون الحبس 5 سنوات طبقا للقانون

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعديه على آخر بسلاح أبيض محدثاً إصابته بكسور وجروح قطعية بيده بالدقهلية.

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام ( عامل "الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية) بالتعدى على نجل شقيقته ( سائق – مقيم بدائرة المركز) بالضرب بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بكسور وجروح قطعية بيده، وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما بسبب معاكسته لشقيقة المصاب.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وبحوزته السلاح المستخدم فى التعدى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق في هذه الواقعة.



ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.