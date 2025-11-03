قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
وزير التعليم يصطحب أميرة يابانية في زيارة لمدرسة بزهراء مدينة نصر
هل هناك حكومة جديدة بعد انتخابات البرلمان؟.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة
غياب نجوم الفريق.. الزمالك يواجه أزمة في بطولة السوبر المصري
حوادث

بسبب أولوية المرور .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكفر الشبخ

المشاجرة
المشاجرة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية بكفرالشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان كفرالشيخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالكى ورشتين –" أحدهما مصاب بجروح متفرقة") طرف ثان (3 أشخاص- مقيمين بدائرة القسم)، بسبب خلافات حول أولوية المرور تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام 2 سلاح أبيض وعصا خشبية.

أمكن ضبط الطرف الثانى ، وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية المستخدمين فى التعدى) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

