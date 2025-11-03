ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها

كشفت تحريات الأجهزة بالجيزة ملابسات استغاثة سيدة بكمين أمني أثناء تواجدها داخل سيارة زوجها ومرورها أعلى الطريق بمدينة الصف جنوب محافظة الجيزة حيث تبين أن زوجها انهال عليها ضربا بـ"كرباج" وهددها بالقتل بـ"طبنجة".

بدأ الكشف عن الواقعة عندما لاحظ ضباط كمين أمني بمدينة الصف بالجيزة استغاثة من سيدة تستقل سيارة صحبة شخص، تطلب النجدة من أفراد الكمين، مشيرة إلى أن مرافقها في السيارة زوجها وأنه تعدى عليها بالضرب واحتجزها في المنزل واستقلا السيارة في طريقهما إلى الصعيد حيث منزل أسرتها.

هرع أفراد الكمين وتم إيقاف السيارة وضبط قائدها وتبين أنه محامي وبحوزته كرباج ومسدس صوت معدل، بمناقشته قرر بحدوث خلافات بينه وبين زوجته خلال الأيام الماضية، وأنه اصطحبها بزعم توصيلها إلى أهلها في الصعيد، قبل أن تتطور المشادة بينهما إلى اعتداء بالضرب بالكرباج وتهديد بالسلاح.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تم سماع أقوال الزوجة التي أكدت تعرضها للاعتداء والتهديد بالقتل.