سمسارة وخادمة كلمة السر.. تفاصيل تعدى 4 أشخاص بأسلحة بيضاء على أجانب بشقتهم





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أشخاص بسرقة متعلقات أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الجيزة من (4 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" – مقيمون بدائرة القسم) بتضررهم من سيدة "سمسارة عقارات، وأخرى "خادمة" لقيامهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهم بالإشتراك مع 4 "مجهولين" إدعوا قرابتهم لهما بتهديدهم بأسلحة بيضاء وقاموا بالإستيلاء على (هاتفى محمول- 4 ساعة يد – مبلغ مالى) وفروا هاربين.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص لـ "4 منهم معلومات جنائية" – مقيمون بالجيزة) ، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





