بسبب أولوية المرور.. قرار بشأن مشاجرة الأسلحة البيضاء بكفر الشيخ

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة مشاجرة الأسلحة البيضاء بكفر الشيخ.



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية بكفرالشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان كفرالشيخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالكى ورشتين –" أحدهما مصاب بجروح متفرقة") طرف ثان (3 أشخاص- مقيمين بدائرة القسم)، بسبب خلافات حول أولوية المرور تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام 2 سلاح أبيض وعصا خشبية.

أمكن ضبط الطرف الثانى، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.