حال فوز ممداني بانتخابات العمدة.. ترامب يهدد بتقييد التمويل الفيدرالي لنيويورك
الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة.. تفاصيل
محمد أبوالعلا: الفائز من لقاء الزمالك مع بيراميدز سيتوج بالسوبر المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
أسعار ومواصفات سوزوكي جراند فيتارا 2026 في السعودية
كيفية الرقية الشرعية للشفاء من العين والحسد.. أسهل طريقة للتحصين
رسميًا.. عبد الحفيظ قائمًا بأعمال المشرف العام لكرة القدم في الأهلي
شبانة: الأهلي بلا مهاجمين.. والموسم سيكون كارثيًا على منافسيه
سعد الدين الهلالي: هذا التصرف الصحيح لمن استقبل تحويل بنكي بالخطأ
لماذا حاول المتهمون إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية؟.. تفاصيل
الصحفيين: فرصة أخيرة للاشتراك في رحلة الحج لهذا العام
حوادث

بسبب أولوية المرور.. قرار بشأن مشاجرة الأسلحة البيضاء بكفر الشيخ

مشاجرة - ارشيفة
مشاجرة - ارشيفة
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة مشاجرة الأسلحة البيضاء بكفر الشيخ.
 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية بكفرالشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان كفرالشيخ بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مالكى ورشتين –" أحدهما مصاب بجروح متفرقة") طرف ثان (3 أشخاص- مقيمين بدائرة القسم)، بسبب خلافات حول أولوية المرور تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام 2 سلاح أبيض وعصا خشبية.

أمكن ضبط الطرف الثانى، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

