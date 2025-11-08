قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية في إطار احتفال جامعة المنصورة بعيد العلم

شيماء جمال

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، في إطار احتفالات جامعة المنصورة بعيد العلم، حيث تأتي الزيارة تأكيدًا على الدور العلمي والدعوي والوطني الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في خدمة المجتمع ونشر الوعي والفكر المستنير بين أبنائه

وخلال اللقاء، بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين محافظة الدقهلية ودار الإفتاء المصرية ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الوعي الديني الصحيح لدى فئات المجتمع كافة بما يسهم في بناء الإنسان الواعي القادر على التمييز بين الحق والباطل، والخطأ والصواب ومواجهة الشائعات والأفكار الهدامة التي تستهدف استقرار المجتمع ووحدته.

وأكد فضيلة المفتي أن دار الإفتاء المصرية أصبحت اليوم مؤسسة علمية رائدة تؤدي رسالتها الدينية والفكرية والتربوية من خلال مراكزها البحثية والرقمية مثل مركز سلام لدراسات التطرف ومرصد الفتاوى التكفيرية ومركز الإفتاء الإلكتروني الذي يتلقى آلاف الأسئلة يوميًا من داخل مصر وخارجها مشيرًا إلى أن رسالة دار الإفتاء لم تعد مقتصرة على الفتوى فحسب بل أصبحت رسالة شاملة تشمل الإرشاد والتثقيف والإصلاح الأسري والمجتمعي.

وأوضح فضيلته، أن مواجهة الفكر المتطرف وبناء الوعي الصحيح يمثلان محورًا أساسيًا في عمل دار الإفتاء المصرية مؤكدًا أن الوعي لا يُبنى إلا على قاعدة علمية راسخة تدمج بين المعرفة الدينية والإنسانية وأن من أخطر ما يواجه المجتمع المعاصر الانسياق وراء المعلومات المضللة المنتشرة عبر الوسائط التكنولوجية دون تحقق أو تمحيص.

من جانبه رحب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بفضيلة مفتي الجمهورية، معربًا عن تقديره العميق لمشاركة فضيلته في احتفال المحافظة وجامعة المنصورة بعيد العلم، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها دار الإفتاء في نشر قيم الوسطية والاعتدال وتصحيح المفاهيم المغلوطة وبناء الفكر المستنير مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون مع الدار في مجالات التدريب والتثقيف وتنمية الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن غياب التجديد في الخطاب الديني ساهم في انتشار مظاهر التطرف الفكري مؤكدًا أن علماء الأزهر ودعاته الواعين بدورهم يسهمون بشكل ملموس في توجيه الناس نحو الفهم الصحيح للدين.

مفتي الجمهورية طارق مرزوق محافظ الدقهلية نظير محمد عياد محافظ الدقهلية جامعة المنصورة عيد العلم الإفتاء دار الإفتاء المصرية

