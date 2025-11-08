قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
4 قنوات مجانيه لاذاعة نهائي السوبر بين الاهلي والزمالك
أوروبا تدرس تأجيل بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي بسبب ضغوط أمريكية
ديني

مفتي الجمهورية يدين تفجير إرهابي استهدف مسجدًا داخل مجمع للمدارس بالعاصمة الإندونيسية

د. نظير عياد
د. نظير عياد
عبد الرحمن محمد

يدين فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، التفجير الإرهابي الذي وقع أمس، داخل مسجد في مجمع للمدارس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أثناء أداء صلاة الجمعة، وأسفر عن إصابة العشرات من المصلين.

ويؤكد مفتي الجمهورية أن الاعتداء على بيوت الله واستهداف المصلين الآمنين عملٌ إجرامي ينافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، ويمثل اعتداءً سافرًا على حرمة النفس البشرية، ومحاولةً آثمة لبث الرعب والفوضى وزعزعة استقرار المجتمعات، مشيرًا إلى أن مرتكبي هذه الجرائم تجردوا من أدنى معاني الرحمة والضمير الإنساني.

ويعرب فضيلة المفتي عن خالص تعازيه لجمهورية إندونيسيا حكومةً وشعبًا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، سائلاً اللهَ تعالى أن يحفظ الشعب الإندونيسي، والعالم الإسلامي كافة من كل شر وسوء، وأن يعمّ الأمن والسلام ربوع العالم أجمع.

وفي سياق آخر أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن العالم اليوم يواجه حربًا من نوعٍ آخر، تستهدف الوعي والعقل والهوية، لا تُراق فيها الدماء، ولكن تُصاب فيها العقول والأفكار، حربًا تعبث باللغة والتاريخ والحضارة، وتهدد ثوابت الأمة، وتزرع الشك في النفوس، واليأس في القلوب، ومع اتساع وسائل التواصل الاجتماعي، وتعدد منصات البث والمحتوى، أصبحت الشائعات أخطر سلاحٍ يُستخدم لزعزعة الثقة بالنفس، وإضعاف الانتماء الوطني، وتشويه الحقائق الثابتة. 

جاء ذلك خلال كلمة له في الندوة التي نظمتها جامعة دمياط تحت عنوان "بين الحقيقة والبهتان.. رؤية علمية لمواجهة الادعاءات الكاذبة". 

مفتي الجمهورية لتفجير الإرهابي الاعتداء على بيوت الله نظير محمد عياد

