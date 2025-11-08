مفتي الجمهورية يدين تفجير إرهابي استهدف مسجدًا داخل مجمع للمدارس بالعاصمة الإندونيسية

يدين فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، التفجير الإرهابي الذي وقع أمس، داخل مسجد في مجمع للمدارس في العاصمة الإندونيسية جاكرتا أثناء أداء صلاة الجمعة، وأسفر عن إصابة العشرات من المصلين.

ويؤكد مفتي الجمهورية أن الاعتداء على بيوت الله واستهداف المصلين الآمنين عملٌ إجرامي ينافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، ويمثل اعتداءً سافرًا على حرمة النفس البشرية، ومحاولةً آثمة لبث الرعب والفوضى وزعزعة استقرار المجتمعات، مشيرًا إلى أن مرتكبي هذه الجرائم تجردوا من أدنى معاني الرحمة والضمير الإنساني.

ويعرب فضيلة المفتي عن خالص تعازيه لجمهورية إندونيسيا حكومةً وشعبًا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، سائلاً اللهَ تعالى أن يحفظ الشعب الإندونيسي، والعالم الإسلامي كافة من كل شر وسوء، وأن يعمّ الأمن والسلام ربوع العالم أجمع.

وفي سياق آخر أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن العالم اليوم يواجه حربًا من نوعٍ آخر، تستهدف الوعي والعقل والهوية، لا تُراق فيها الدماء، ولكن تُصاب فيها العقول والأفكار، حربًا تعبث باللغة والتاريخ والحضارة، وتهدد ثوابت الأمة، وتزرع الشك في النفوس، واليأس في القلوب، ومع اتساع وسائل التواصل الاجتماعي، وتعدد منصات البث والمحتوى، أصبحت الشائعات أخطر سلاحٍ يُستخدم لزعزعة الثقة بالنفس، وإضعاف الانتماء الوطني، وتشويه الحقائق الثابتة.

جاء ذلك خلال كلمة له في الندوة التي نظمتها جامعة دمياط تحت عنوان "بين الحقيقة والبهتان.. رؤية علمية لمواجهة الادعاءات الكاذبة".