أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

محافظ دمياط يبحث مع مفتي الجمهورية التعاون المشترك وإنشاء فرع للدار

محافظ دمياط يستقبل مفتي الجمهورية
محافظ دمياط يستقبل مفتي الجمهورية
عبد الرحمن محمد

استقبل د. أيمن رشاد الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في زيارة رسمية تهدف إلى تعميق أواصر التعاون المشترك بين محافظة دمياط، ودار الإفتاء المصرية.

ويناقش اللقاء سبل دعم العمل الدعوي والمجتمعي في المحافظة، بما يحقق رسالة الإفتاء في خدمة المواطن المصري وتعزيز وعيه وبناء استقراره النفسي والأسري، كما يقوم بإلقاء كلمة في الندوة العلمية التي تعقدها جامعة دمياط.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الراهنة التي تعكس أهمية توظيف الدور الرائد الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية، بوصفها إحدى أبرز المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي في خدمة القضايا المجتمعية الملحّة وتعزيز الوعي العام.

كما تم التباحث حول إمكانية إنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بمحافظة دمياط، ليُمثّل مركزًا مهمًا يجمع بين المهام العلمية والتدريبية والمجتمعية، ويقدّم خدمات شرعية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وخلال اللقاء، أكد المفتي أن دار الإفتاء المصرية لم يعد دورها مقتصرًا كما كان في أذهان البعض على استطلاع هلال الشهور القمرية فحسب، بل أصبح دورًا شاملًا يتضمن مهام تربوية وتوعوية وتثقيفية واجتماعية متعددة، مشيرًا إلى أن الدار تستقبل مئات الاستفسارات يوميًّا من خلال إداراتها المختلفة التي تشمل الفتوى الشفوية والهاتفية والإلكترونية.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء تعمل على مواجهة ظواهر التطرف والتشدد والإسلاموفوبيا عبر مركز سلام للدراسات، ومرصد دار الإفتاء للفتاوى التكفيرية والشاذة، فضلًا عن دورها الاجتماعي الكبير في حل النزاعات الأسرية والمالية بين الأفراد والمؤسسات والشركات، مؤكدًا أن كل ذلك يتم وفق رؤية متكاملة تسعى لنشر الوعي الديني الرشيد وبناء الإنسان الواعي.

وأشار المفتي، إلى أن دار الإفتاء تتطلع إلى أن يكون لفرعها في محافظة دمياط دور فاعل في نقل تلك الخبرات والخدمات للمواطنين بالمحافظة، محذرا إلى خطورة تلقي المعلومات من المصادر التكنولوجية غير الدقيقة وغير الموثوقة، التي تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية، في وقت تراجعت فيه مصادر التأسيس المعرفي المتمثلة في المسجد والمدرسة والكتاب والأسرة، مؤكدًا أن سرعة الوصول إلى المعلومات عبر الوسائل الحديثة عطلت عقول بعض الأفراد عن البحث والتحري والدقة في تحصيل المعرفة الصحيحة، مشددًا على ضرورة بناء وعي معرفي منضبط يقوم على التفكير النقدي والتمييز بين الحقيقة والزيف.

من جانبه، رحب الدكتور أيمن رشاد الشهابي، محافظ دمياط، بفضيلة مفتي الجمهورية، معربًا عن سعادته بقدومه إلى المحافظة، مشيدًا بدوره التربوي والتوعوي في خدمة المجتمع عامة، والشباب على وجه الخصوص، مؤكدًا أهمية العودة إلى المصادر الموثوقة في استقاء المعلومات، لاسيما في ظل ما وصفه بأزمة وعي سببها انتشار المعلومات المغلوطة عبر الوسائط الحديثة، مؤكدًا استعداده التام لإنشاء فرع لدار الإفتاء المصرية بالمحافظة، وتقديم كافة سبل الدعم لذلك؛ ليكون منارةً للعلم والوعي، وركيزةً أساسية في تعزيز القيم الوسطية، ونشر ثقافة الحوار والبناء المعرفي الرشيد بين أبناء المحافظة.

وفي ختام الزيارة قدم محافظ دمياط درع المحافظة إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ تقديرًا لجهوده في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم وبناء الفكر المستنير.

محافظ دمياط مفتي الجمهورية التعاون المشترك

