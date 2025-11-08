قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ندوة علمية بكلية التربية حول «دور الأزهر في مكافحة وتفكيك الفكر المتطرف»

ندوة علمية بكلية التربية حول "دور الأزهر في مكافحة وتفكيك الفكر المتطرف"
ندوة علمية بكلية التربية حول "دور الأزهر في مكافحة وتفكيك الفكر المتطرف"
شيماء جمال

في إطار الدور التنويري والوطني الذي يضطلع به الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المنحرف، تستضيف كلية التربية بنين بالقاهرة – جامعة الأزهر ندوة علمية كبرى بعنوان "دور الأزهر في مكافحة وتفكيك الفكر المتطرف"، وذلك يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025م، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بقاعة المناقشات الكبرى بالكلية.

يشارك في الندوة كلٌّ من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حيث يناقشان مع الدكتور أحمد زايد مبروك، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية، ونخبة من العلماء والأساتذة، دور المؤسسات الأزهرية في تعزيز الوسطية، وتحصين الشباب من الفكر المتطرف، وتوضيح جهود الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة حملات التشويه الفكري والديني.

تأتي الندوة ضمن خطة الكلية لنشر الوعي الديني والفكري بين طلاب الكلية وتعميق الانتماء الوطني، برعاية الدكتور جمال فرغل الهواري، عميد الكلية، والدكتور عطية السيد عبد العال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي حسن أيوب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة العلمية والثقافية التي تنظمها الكلية دعمًا لدور الأزهر في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ومواكبة التحديات الفكرية التي تواجه المجتمع.

الأزهر الدور التنويري والوطني مواجهة الفكر المنحرف كلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر دور الأزهر في مكافحة وتفكيك الفكر المتطرف

