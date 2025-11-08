الدقهلية.. وكيل الطب العلاجي يتفقد مستشفى السنبلاوين لمتابعة تطوير الأقسام الحيوية

قام الدكتور السيد فاروق، وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي بالدقهلية، يرافقه الدكتور أسامة عباس، نائب مدير إدارة المستشفيات، بجولة تفقدية موسعة بمستشفى السنبلاوين، لمتابعة أعمال التطوير، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت الزيارة متابعة أعمال تطوير الاستقبال وإنشاء وحدة تأهيل الأطفال، بالإضافة إلى متابعة إنشاء وحدات القسطرة والقلب المفتوح ووحدة الحروق، مع التوجيه برفع كفاءة قسم المناظير وتوسيع نطاقه لتلبية احتياجات المرضى بشكل أفضل.

واطلع الدكتور السيد فاروق على المعوقات التي تواجه الإدارة في أعمال التطوير، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لضمان تنفيذ المشاريع وفق الخطط الموضوعة.

وأكد وكيل المديرية أهمية التزام الفرق الطبية بمعايير الجودة والعمل بروح الفريق الواحد لضمان راحة المرضى وتسريع تقديم الخدمات، مشدداً على متابعة جميع مراحل التطوير بشكل دوري لضمان إنجازها على أعلى مستوى من الكفاءة.