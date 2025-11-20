اليوم العالمي للطفل.. 400 مليون صغير يعيشون في فقر وجوع حول العالم

في اليوم العالمي للطفل لعام 2025، تسلط منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الضوء على أزمة فقر الأطفال المستمرة التي تؤثر على ملايين الأطفال حول العالم.

فقد كشف تقريرها الجديد عن أن أكثر من 400 مليون طفل يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، يفتقرون إلى حاجتين أساسيتين يوميتين على الأقل، مثل التغذية الجيدة والصرف الصحي. ويشير التقرير إلى أن النزاعات، وتخفيضات التمويل العالمية، والتغيرات المناخية تزيد من تعقيد وصول الأطفال إلى الخدمات الحيوية لصحتهم ونمائهم.

اليوم العالمي للطفل

صدر تقرير حالة أطفال العالم 2025: القضاء على فقر الأطفال – مسؤوليتنا جميعًا بالاعتماد على بيانات أكثر من 130 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، لتقييم مدى اتساع الفقر متعدد الأبعاد عبر ستة مجالات رئيسية: التعليم، الصحة، السكن، التغذية، الصرف الصحي، والمياه.

ويُظهر التقرير أن 417 مليون طفل يعانون من الحرمان في مجالين أو أكثر، بينما يواجه 118 مليون طفل ثلاثة أوجه حرمان أو أكثر، و17 مليون طفل أربعة أوجه أو أكثر.

وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، أن الأطفال المحرومين من الضروريات الأساسية يواجهون عواقب وخيمة على صحتهم ونموهم، مشددة على ضرورة التزام الحكومات بسياسات فعالة للقضاء على فقر الأطفال وفتح عالم من الفرص لهم.

الفقر متعدد الأبعاد والتحديات العالمية

تتركز أعلى معدلات الفقر متعدد الأبعاد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، حيث تواجه بعض الدول مثل تشاد 64% من الأطفال الحرمان في مجالين على الأقل، فيما يعاني حوالي 25% من ثلاثة مجالات أو أكثر.

ويعد الحرمان من مرافق الصرف الصحي الأكثر انتشاراً، إذ يفتقر 65% من الأطفال في البلدان منخفضة الدخل إلى مراحيض مناسبة، كما يعاني 26% في الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل و11% في الشريحة العليا، ما يزيد من مخاطر التعرض للأمراض.

وانخفضت نسبة الأطفال الذين يواجهون وجهاً شديداً واحداً أو أكثر من أوجه الحرمان من 51% في 2013 إلى 41% في 2023، بفضل التركيز على حقوق الطفل في السياسات الوطنية والتخطيط الاقتصادي، إلا أن النزاعات، والأزمات المناخية، وتزايد الديون الوطنية، وتقليص المساعدات الخارجية تهدد تعميق الفقر مرة أخرى.

نجاحات محلية ودروس قابلة للتطبيق

على الرغم من التحديات، حققت بعض الدول تقدمًا ملحوظًا، مثل:

تنزانيا: انخفاض فقر الأطفال متعدد الأبعاد بمقدار 46 نقطة مئوية بين 2000 و2023، بفضل الدعم النقدي للأسر الفقيرة.

بنغلاديش: انخفاض بنسبة 32 نقطة مئوية خلال نفس الفترة، بفضل مبادرات الحكومة لتحسين التعليم والسكن والخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي.

يؤكد التقرير أن الاستثمار في الخدمات الأساسية للأطفال يعزز الصحة والتعليم والفرص المستقبلية، ويقلل من معدلات الاكتئاب والقلق ويطيل متوسط العمر المتوقع.

الفقر النقدي وتأثيره

يعيش أكثر من 19% من الأطفال على مستوى العالم في فقر نقدي مدقع، أي أقل من 3 دولارات يوميًا، ويتركز 90% منهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

وفي البلدان المرتفعة الدخل، يعيش حوالي 50 مليون طفل (23%) في فقر نسبي، حيث يقل دخل أسرهم عن 60% من متوسط الدخل القومي، مما يحد من مشاركتهم الكاملة في الحياة اليومية.

التوصيات والسياسات المقترحة

يشدد تقرير اليونيسف على أن القضاء على فقر الأطفال أمر قابل للتحقيق، من خلال:

جعل القضاء على فقر الأطفال أولوية وطنية.

دمج احتياجات الأطفال في السياسات الاقتصادية والموازنات.

توفير برامج حماية اجتماعية، مثل الدعم النقدي للأسر.

توسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية: التعليم، الصحة، المياه، الصرف الصحي، التغذية، والسكن.

تعزيز فرص العمل للآباء والأمهات لضمان استقرار الأسرة الاقتصادي.

وحذرت اليونيسف من أن تخفيض المساعدات الإنمائية قد يؤدي إلى وفاة 4.5 مليون طفل دون الخامسة بحلول 2030 وترك 6 ملايين طفل خارج المدارس، داعية الحكومات والشركات إلى الاستثمار الفعّال في مستقبل الأطفال لضمان عالم أكثر صحة وسلاماً للجميع.

مع إحياء اليوم العالمي للطفل تحت شعار "يومي، حقوقي"، يؤكد التقرير على أن استثمار الحكومات والمجتمع الدولي في الأطفال ليس خيارًا، بل ضرورة. فالقضاء على فقر الأطفال يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للأطفال والمجتمعات، ويجعل العالم أكثر عدلاً واستدامة للأجيال القادمة.