أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

أعلنت الفنانة أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، ارتداءها الحجاب، وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام رسالة تهنئة مؤثرة من برنامج الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي”.

وجاء في الرسالة أن خطوة الحجاب ليست مجرد تغيير في المظهر الخارجي، بل هي قرار عميق يعكس رحلة طويلة من التفكير والصراع الداخلي، ورغبة صادقة في التقرب من الله.

وأشادت الرسالة بشجاعة أسما في اتخاذ هذا القرار وسط الضغوط الاجتماعية، مؤكدة أن الحجاب معنى أعمق من كونه قماشًا، وأنه إعلان عن الرضا بالنفس واختيار رضا الله أولًا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.