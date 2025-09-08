أسما شريف منير بالحجاب مع ابنتها احتفالا بعودة الدراسة

نشرت الإعلامية اسما شريف منير عبر صفحتها علي موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، صورة تجمعها بابنتها وطليقها، بعد ارتدائها الحجاب.

وقالت اسما شريف منير: ١٢ سنة بناخد الصورة دي كل سنة شكلنا بيتغير وكل سنة لارا تحب حاجات جديدة، و تكبر ما شاء الله الله يا رب يجمعنا دايماً يخليها لينا و يبارك ، في عمرنا لحد ما توصل الجامعه امین یا رب

الحمد لله الحمد لله.

أعلنت الإعلامية اسما شريف منير ارتدائها الحجاب بعد شهرين من زواجها ، مؤكدة أنها تشعر بالراحة الشديدة بعد اتخاذ هذا القرار.

ونشرت اسما عدد من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وهى مرتدية الحجاب وكتبت معلقة: “الحمدلله مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي بس كنت حاسة من جوايا ان دي الخطوة الصح"