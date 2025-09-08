تغير "ولاد الأبالسة" إلى "شاهد قبل الحذف"

قرر صناع مسلسل"ولاد الأبالسة"، من بطولة الفنان تارا عماد، تغيره اسمه إلى " شاهد قبل الحذف".

ويواصل صناع العمل، تصويره في الفترة الراهنة، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القادمة.



أبطال مسلسل "ولاد الأبالسة"

ويشارك في بطولة مسلسل "ولاد الأبالسة"، تارا عماد، سلوي عثمان، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، محمد عبد الجواد إضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.



وكان آخر أعمال تارا عماد، حكاية أنت وحدك، من مسلسل" ماتراه ليس كما يبدو" .



وتُعد "Just You – أنت وحدك" ثالث الحكايات في مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”، وهي من بطولة تارا عماد، عمرو جمال، بسمة داوود، ووفاء صادق، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور القصة حول شخصية سارة، الصحفية التي تتعرض لموقف غامض بعد أن تتلقى رسائل غريبة عبر تطبيق واتساب من رقمها الشخصي، تكشف لها عن أحداث ستقع بالفعل في المستقبل. هذا الأمر يضعها في حالة من القلق والرعب، بينما يرفض من حولها تصديق ما يحدث، إلى أن تتأكد صديقتها نهى من صحة هذه الرسائل، لتبدأ الأحداث في التصاعد ضمن إطار من الغموض والتشويق.