قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية فدائية داخل القدس المحتلة تسقط 16 مصابا إسرائيليا
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تغير "ولاد الأبالسة" إلى "شاهد قبل الحذف"

تارا عماد
تارا عماد
أحمد البهى

قرر صناع مسلسل"ولاد الأبالسة"، من بطولة الفنان تارا عماد، تغيره اسمه إلى " شاهد قبل الحذف".

ويواصل صناع العمل، تصويره في الفترة الراهنة، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة القادمة.


أبطال مسلسل "ولاد الأبالسة"

ويشارك في بطولة مسلسل "ولاد الأبالسة"،  تارا عماد، سلوي عثمان، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، محمد عبد الجواد إضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري.


وكان آخر أعمال تارا عماد، حكاية أنت وحدك، من  مسلسل" ماتراه ليس كما يبدو" .


وتُعد "Just You – أنت وحدك" ثالث الحكايات في مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”، وهي من بطولة تارا عماد، عمرو جمال، بسمة داوود، ووفاء صادق، ومن تأليف محمد حجاب، وإخراج خالد سعيد، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور القصة حول شخصية سارة، الصحفية التي تتعرض لموقف غامض بعد أن تتلقى رسائل غريبة عبر تطبيق واتساب من رقمها الشخصي، تكشف لها عن أحداث ستقع بالفعل في المستقبل. هذا الأمر يضعها في حالة من القلق والرعب، بينما يرفض من حولها تصديق ما يحدث، إلى أن تتأكد صديقتها نهى من صحة هذه الرسائل، لتبدأ الأحداث في التصاعد ضمن إطار من الغموض والتشويق.

ولاد الابالسه شاهد قبل الحذف مسلسل شاهد قبل الحذف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

ترشيحاتنا

القداس الإلهي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

استخدام الثلاجة

قلل فاتورة الكهرباء واستخدم الثلاجة ومبرد المياه بهذه الطريقة

القس فيلوباتير نصر

«الاستعداد للأبدية» في عظة الأحد على قناة ON للقس فيلوباتير نصر

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد