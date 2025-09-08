«عيد ميلاد سعيد» على أعتاب العالمية.. طارق الشناوي يكشف كواليس الاختيار

أعرب الناقد الفني طارق الشناوي عن سعادته باختيار فيلم «عيد ميلاد سعيد» (Happy Birthday)، بطولة الفنانة نيللي كريم، لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، مشيرًا إلى أن هذه هي التجربة الأولى للمخرجة سارة جوهر في الإخراج الروائي الطويل.

وقال في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:

"أتمنى أن يجتاز الفيلم التصفية الأولى، خاصة أننا نتسابق مع نحو 80 فيلمًا غير ناطق بالإنجليزية في ديسمبر يتم اختصار هذه الأفلام إلى 15 فيلمًا تُعرف بالقائمة الطويلة، ثم تختصر في فبراير إلى القائمة القصيرة التي تضم 5 أفلام فقط".

وأضاف أن السينما المصرية تشارك في الأوسكار منذ عام 1958، حين مثلها فيلم يوسف شاهين «باب الحديد»، لكن لم تتمكن أي مشاركة مصرية حتى الآن من الوصول إلى القائمة الطويلة.

وتابع: "نأمل أن يحالف الحظ السينما المصرية هذه المرة في النسخة الـ98 من الأوسكار".

وأوضح "الشناوي" أن اللجنة شاهدت الفيلم في سينما الهناجر، مؤكدًا وجود ورقة رسمية معتمدة من غرفة صناعة السينما، صادرة عن منتج وموزع العمل، تؤكد أن الفيلم سيُعرض تجاريًا ابتداءً من 17 سبتمبر الجاري، وهو ما يضمن مطابقته لكافة شروط المشاركة.