المشروع x يتصدر نسب المشاهدة في مصر

تمكن فيلم المشروع x من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه علي منصة يانجو، يوم الخميس الماضي.

وأحتل فيلم"المشروع x “، المركز الأول من أصل 10 مراكز هي للأعمال الأعلي مشاهدة في مصر.

المشروع x يشارك في بطولته بجانب الفنان كريم عبد العزيز نخبة من النجوم من بينهم ياسمين صبري، إياد نصار، وأحمد غزي، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف مثل ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، هنا الزاهد، ومصطفى غريب.



وتدور أحداث الفيلم حول الدكتور يوسف الجمال، عالم مصريات يخوض مغامرة مثيرة تمتد من أهرامات الجيزة إلى الفاتيكان، في سعيه لإثبات نظرية جريئة تفترض أن الهرم الأكبر لم يُبنَ كمجرد مقبرة ملكية، بل لغرض أكثر عمقًا وغموضًا. رحلة البحث تقوده إلى أسرار قد تغيّر نظرة العالم إلى أحد أعظم الإنجازات المعمارية في التاريخ.