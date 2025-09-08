تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص

طمأن الفنان كريم مغاوري جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه في تحسن مستمر.

وقال مغاوري في أول تعليق له لموقع صدى البلد الإخباري: "الحمد لله أنا بخير وأفضل حاليًا. ما زلت متواجدًا في المستشفى، لكن خرجت من العناية المركزة والحمد لله أفضل بكثير. أشكر الجمهور على محبتهم واهتمامهم، وإن شاء الله سأغادر المستشفى قريبًا".

يُذكر أن الفنان كريم مغاوري كان قد صرّح سابقًا لـصدى البلد قائلًا: "الحمد لله أجريت عملية كانت صعبة جدًا واستغرقت 6 ساعات، شملت أربع عمليات في المعدة: عملية فتق في الحجاب الحاجز، عملية تسليك معدة، عملية قص معدة، وعملية تحويل مسار".

كما شارك الفنان كريم مغاوري صورة له مع والده الفنان سامي مغاوري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب معلقًا: "بحبك جدًا يا بابا.. أنت سندي".

وأضاف كريم مغاوري: "الحمد لله أنا حاليًا في المنزل في فترة راحة بعد العملية، وما زلت أشعر ببعض التعب، لكن إن شاء الله خير".