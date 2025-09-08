قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإيجار القديم والضرائب العقارية والمؤشرات الاقتصادية.. أهم رسائل وزير المالية للمواطنين
الدفاع الإسرائيلي: عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة
إسطنبول تفرض حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة
نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
تصفيات كأس العالم.. تونس في مهمة حسم التأهل أمام غينيا الاستوائية
الصحة: توقيع 5 بروتوكولات تعاون لدعم الأطباء وتطوير سكنهم وبناء قدراتهم المهنية
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ32 من مصر إلى قطاع غزة
تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث سبل التعاون المشترك
وزير الحرب الإسرائيلي يكسر دعوات ترامب لوقف النار: إعصار مدوٍّ سيضرب غزة
نائب رئيس الوزراء :خطة عاجلة للقضاء على ظاهرة تأخر تعلم الأطفال حتى سن العاشرة
فن وثقافة

علي الحجار يحيي حفلا بساقية الصاوي في هذا الموعد

علي الحجار
علي الحجار
أحمد البهى

يحيى الفنان علي الحجار حفلا غنائيا يوم 24 سبتمبر الحالى فى ساقية الصاوي وذلك وسط حضورا جماهيريا كبيرا. 

ويشدو علي الحجار بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهور الساقية حيث يقدم مجموعة من الأغانى القديمة والحديثة التى اشتهر بها. 

 

علي الحجار يعلن تأجيل طرح ألبومه

وكان أعلن الفنان علي الحجار تأجيل طرح ألبومه الجديد الذى كان من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة،  وذلك بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة.

وكتب علي الحجار عبر حسابه بموقع فيسبوك، معلقا: “نظرآً للظروف اللي بتمر بيها المنطقة حنأجل شوية طرح ألبوم شيء من كل شيء”. 


وكان الفنان علي الحجار قد أحيا حفل غنائي ناجح، ضمن فاعليات مهرجان محكي القلعة . 
 

