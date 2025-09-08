علي الحجار يحيي حفلا بساقية الصاوي في هذا الموعد

يحيى الفنان علي الحجار حفلا غنائيا يوم 24 سبتمبر الحالى فى ساقية الصاوي وذلك وسط حضورا جماهيريا كبيرا.

ويشدو علي الحجار بعدد من الأغانى التى تنال اعجاب جمهور الساقية حيث يقدم مجموعة من الأغانى القديمة والحديثة التى اشتهر بها.

علي الحجار يعلن تأجيل طرح ألبومه

وكان أعلن الفنان علي الحجار تأجيل طرح ألبومه الجديد الذى كان من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها المنطقة.

وكتب علي الحجار عبر حسابه بموقع فيسبوك، معلقا: “نظرآً للظروف اللي بتمر بيها المنطقة حنأجل شوية طرح ألبوم شيء من كل شيء”.



وكان الفنان علي الحجار قد أحيا حفل غنائي ناجح، ضمن فاعليات مهرجان محكي القلعة .

