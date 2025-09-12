اسما شريف منير بالحجاب تثير تفاعل جمهورها

شاركت أسما شريف منير جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام"، مجموعة صور جديدة ظهرت فيها بالحجاب، كاشفة عن جانب من رحلتها الشخصية في اختيار إطلالاتها، وفور نشرها الصور لاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها ومتابعيها.

وقالت أسما في تعليقها: "أول 7 صور دول من آخر 5 أيام لحد النهارده، حاجات بسيطة وعملية بتغطي وخلاص، بس برضه حقيقية وجزء من رحلتي".

وأضافت: “أما الـ10 صور التانيين دول من الـvision board بتاعي، الشكل اللي حاسة إني عايزة أوصل له وألبس كده الفترة الجاية، بطريقتي وبهويتي”.

وأكدت: “أنا بنزل ده عشان نفسي ألبس لبس شبهي واحدة واحدة، وحابة آخد رأيكو”.