مي عمر تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها وتعلق: ليلة باريسية

شاركت الفنانة مى عمر صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وظهرت مي عمر بإطلاله كلاسكية جذابة باللون الأبيض وريش ناعم ، وعلقت قائلة: "ليلة باريسية"، لتنال الصور إعجاب متابعيها مع كتابتهم تعليقات إيجابية لها.



واعتمدت على قصة شعر مموج أسود منسدل على كتفايها، وماكياج هادي أبرز جمال وجهها.



وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال سارة سلامة ورشاقتها.

وتعد الفنانة مى عمر، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.