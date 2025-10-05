مي عمر تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها و متابعيها صوراً خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة بباريس.

وظهرت مي عمر بإطلالة مميزة وجذابة، كلاسيك، مرتدية فستان باللون الأسود، قصير من الأمام وطويل من الخلف، و استعانت بنظارة سوداء تتناسب مع إطلالتها



واعتمدت على قصة شعر مموج أسود منسدل على كتفايها، وماكياج هادي أبرز جمال وجهها.



وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف.

وتعد الفنانة مى عمر، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.