شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة

انطلقت فعاليات حفل اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم ، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والاعلام في الوطن العربي.

وظهرت الفنانة اروى جودة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة لعام 2025 وهى مرتدية فستان مميز باللون الأحمر.

كان فستان الفنانة أروى جودة طويل ماكسي والنصف العلوى بتصميم يشبه الفراشة مع ميك اب سواريه هادئ.

وتركت الفنانة أروى جودة شعرها منسدلا بتسريحة انسيابية بسيطة باللون الأسود القوي مع القليل من الإكسسوارات .

ونالت إطلالة الفنانة أروى جودة خلال حفل مهرجان الجونة السينمائي اعجاب عدد كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا خاصة في ظل ميلها للاحتشام.