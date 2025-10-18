زلاكة: البطولة ليها طعم مختلف خارج القطبين.. وبركات دعوات أمي وأبويا ورا التتويج بالسوبر الأفريقي

عبّر محمود زلاكة، لاعب فريق بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي، مؤكدًا أن التوفيق الإلهي كان سر الإنجاز الكبير.

وقال زلاكة في تصريحات عقب المباراة: “الحمد لله، توفيق ربنا كان معانا في البطولتين، دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وربنا يدومها نعمة".

وأضاف اللاعب: من تلات أو أربع سنين مكنتش هصدق إني هكون هنا، والبطولة لما تبقى برة الأهلي والزمالك بيكون ليها طعم مختلف، الحمد لله رب العالمين".

واختتم زلاكة حديثه بكلمات مؤثرة عن أسرته قائلًا: "من غير دعوات أبويا وأمي مكنتش هوصل لحاجة".