قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق يهنئ بيراميدز بالسوبر الإفريقي: اللجام فك وحصانكم طاير
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدير الرياضي لنادي كومو الإيطالي: الفريق يستعد لمباراة يوفنتوس بطموح الفوز رغم الإصابات

المدير الرياضي لنادي كومو الإيطالي كارلالبرتو لودي
المدير الرياضي لنادي كومو الإيطالي كارلالبرتو لودي
أ ش أ

أكد المدير الرياضي لنادي كومو الإيطالي كارلالبرتو لودي، أن فريقه يستعد لمواجهة يوفنتوس بـ"طموح مجنون للفوز"، مشيرًا إلى أن التركيز الكامل منصب على المباراة المقبلة، رغم النقاشات الجارية حول مباراة "ميلان – كومو" المقررة في بيرث بأستراليا.
وقال لودي -في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو الإيطالي-: "الحديث عن المباراة في بيرث لا فائدة منه، الأمر لم يُصبح رسميًا بعد وننتظر موافقة فيفا؛ موقف الرئيس سوارسو هو موقف النادي نفسه. نحن الآن ملتزمون بمواجهة يوفنتوس، وسنخوضها بعزيمة كبيرة على الانتصار".
وأوضح المدير الرياضي أن الجهاز الطبي بالنادي يتعامل بدقة مع عودة اللاعبين من الإصابات، لافتا إلى أن فان دير بريمبت سيكون متاحًا، وكوهن عاد إلى تدريبات الفريق اليون، بينما سيكون موقف ليادو واضحا خلال أسبوعين، مضيفا أن مهاجم الفريق "جايدن أداي" لن يشارك في مباراة الغد نظرا لتعرضه لإصابة عضلية مع المنتخب الهولندي، بالرغم من تحسن حالته.
كما كشف أن الحديث عن انتقال سانشيز إلى جالطة سراي التركي لم يكن جديًا، مشددًا على أن ضم دييجو كارلوس جاء "لتعزيز الجانب البدني والدفاعي بعد التأكد من جاهزيته عقب إصابة وتر أكيليس السابقة، مشيرا إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني لديه حق إعادة شراء الأرجنتيني نيكو باز لاعب وسط الفريق، وهو أمر طبيعي، حيث إنه لاعب موهوب وقدم أداءً رائعًا مع الفريق.
 

نادي كومو الإيطالي يوفنتوس سانشيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

بين التاريخ والمعجزة.. البابا تواضروس في مئوية كنيسة الزيتون

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تشهد احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

البابا تواضروس

رئيس الأساقفة يشارك في احتفال المئوية لكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون|صور

بالصور

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد