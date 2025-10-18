المدير الرياضي لنادي كومو الإيطالي: الفريق يستعد لمباراة يوفنتوس بطموح الفوز رغم الإصابات

أكد المدير الرياضي لنادي كومو الإيطالي كارلالبرتو لودي، أن فريقه يستعد لمواجهة يوفنتوس بـ"طموح مجنون للفوز"، مشيرًا إلى أن التركيز الكامل منصب على المباراة المقبلة، رغم النقاشات الجارية حول مباراة "ميلان – كومو" المقررة في بيرث بأستراليا.

وقال لودي -في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو الإيطالي-: "الحديث عن المباراة في بيرث لا فائدة منه، الأمر لم يُصبح رسميًا بعد وننتظر موافقة فيفا؛ موقف الرئيس سوارسو هو موقف النادي نفسه. نحن الآن ملتزمون بمواجهة يوفنتوس، وسنخوضها بعزيمة كبيرة على الانتصار".

وأوضح المدير الرياضي أن الجهاز الطبي بالنادي يتعامل بدقة مع عودة اللاعبين من الإصابات، لافتا إلى أن فان دير بريمبت سيكون متاحًا، وكوهن عاد إلى تدريبات الفريق اليون، بينما سيكون موقف ليادو واضحا خلال أسبوعين، مضيفا أن مهاجم الفريق "جايدن أداي" لن يشارك في مباراة الغد نظرا لتعرضه لإصابة عضلية مع المنتخب الهولندي، بالرغم من تحسن حالته.

كما كشف أن الحديث عن انتقال سانشيز إلى جالطة سراي التركي لم يكن جديًا، مشددًا على أن ضم دييجو كارلوس جاء "لتعزيز الجانب البدني والدفاعي بعد التأكد من جاهزيته عقب إصابة وتر أكيليس السابقة، مشيرا إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني لديه حق إعادة شراء الأرجنتيني نيكو باز لاعب وسط الفريق، وهو أمر طبيعي، حيث إنه لاعب موهوب وقدم أداءً رائعًا مع الفريق.

