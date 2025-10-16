بسمة في مهرجان الجونة السينمائي بفستان بتصميم غريب

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 مساء اليوم وسط حضور نخبة من نجوم الفن والاعلام في الوطن العربي.

وأطلت الفنانة بسمة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة وهى مرتدية فستان مميز بعدة ألوان متداخلة واكتاف مميزة



كان فستان الفنانة بسمة طويل ماكسي ومنفوس بعض الشيء ومفتوح من الأعلى ، وقامت بجمع شعرها الخلف للحصول على مظهر أنيق.

وارتدت الفنانة بسمة بعض الاكسسوارات البسيطة مع ميك اب انيق ولكن العيون كانت واضحة وقوية.

وأثارت إطلالة الفنانة بسمة في مهرجان الجونة السينمائي اهتمام الجمهور ورواد السوشيال ميديا.