مقتل قيادي بارز في تنظيم "أنصار الإسلام" بغارة للتحالف الدولي في إدلب
موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري 2025-2026
سعر الذهب اليوم 3-10-2025
رضا عبدالعال: عماد النحاس لازم يرحل عن الأهلي والتعاقد مع مدرب أجنبي
غارات جوية وبحرية إسرائيلية مكثفة على غزة والصحة تحذر من انهيار المنظومة الطبية
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في دوري نايل 2025-2026 والقنوات الناقلة
حكم أخذ الزوج شبكة زوجته بحجة أنه اشتراها بمال والده.. الإفتاء تجيب
مدينا هجوم مانشستر .. جوتيريش: استهداف دور العبادة "عمل شنيع"
زيلينسكي يحذر من “تقسيم أوروبا” وبوتين يتوعد برد قوي على تصاعد أزمة المسيّرات
كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 3-10-2025
توك شو

مختار نوح: المنهج التربوي الحقيقي الطريقة الأساسية للابتعاد عن فكر الجماعة الإرهابية

مختار نوح، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية
محمود محسن

أكد مختار نوح، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أنه من أجل الإبتعاد عن فكر جماعة الإخوان الإرهابي، لا بد من العمل على وجود منهج تربوي حقيقي يربط بين الدولة والمواطن، خاصة أن الإخوان تلعب على نشر الشائعات من أجل إبعاد المواطن عن حب الوطن.

وقال مختار نوح، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق". أن الأزهر الشريف، عليه أن يعمل على منهج تربوي، خاصة أن الأزهر يعتبر القدوة للأجيال القادمة.

وتابع التنظيمات الخاصة السرية مغيبة تمامًا، متابعًا: "لذلك عندما جاءت الفرصة للحركة بداية من حادث الأزهر ظهرت الصورة الحقيقية لجماعة الإخوان".
 

