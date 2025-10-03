مختار نوح: المنهج التربوي الحقيقي الطريقة الأساسية للابتعاد عن فكر الجماعة الإرهابية

أكد مختار نوح، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أنه من أجل الإبتعاد عن فكر جماعة الإخوان الإرهابي، لا بد من العمل على وجود منهج تربوي حقيقي يربط بين الدولة والمواطن، خاصة أن الإخوان تلعب على نشر الشائعات من أجل إبعاد المواطن عن حب الوطن.

وقال مختار نوح، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق". أن الأزهر الشريف، عليه أن يعمل على منهج تربوي، خاصة أن الأزهر يعتبر القدوة للأجيال القادمة.

وتابع التنظيمات الخاصة السرية مغيبة تمامًا، متابعًا: "لذلك عندما جاءت الفرصة للحركة بداية من حادث الأزهر ظهرت الصورة الحقيقية لجماعة الإخوان".

