القبض على أحد أفراد عائلة الأسد في سوريا
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن التعرف على هوية رفات إسرائيليين اثنين كانا محتجزين بقطاع غزة

أ ش أ

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي التعرف على هوية رفات إسرائيليين اثنين كانا محتجزين فى قطاع غزة تسلمها، من حركة "حماس" بمدينة غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 


ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم /الخميس/ عن بيان للجيش أنه "تم التعرف على هويتي المحتجزين، وهما: إنبار هايمان ومحمد الأطرش" اللذين سلمت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" رفات جثتيهما إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، وتم نقله إلى قوات الجيش الإسرائيلي التي أخرجتهما من قطاع غزة.


وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: إن "الحكومة الإسرائيلية تشاطر حزن عائلتي هايمان والأطرش،وأنها وجميع فروع جهاز الأمن القومي الإسرائيلي ملتزمة بالعمل على إعادة جميع جثث الرهائن الإسرائيليين".


وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الليلة الماضية نعشين لرهينتين مُتوفين برفقة جهاز الأمن العام (شاباك)، وتم ارسالهما إلى المعهد الطب الشرعي حيث جرى التعرف على هويتهما.


يذكر أن حماس أفرجت وفق اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، ومع تسليم الجثتين اليوم يرتفع عدد الجثامين التي سلمتها المقاومة الفلسطينية لإسرائيل إلى 10، وأكدت الحركة أنها تحتاج وقتا لإخراج باقي الجثامين (18)، وأشارت السلطات الاسرائيلية إلى أن إحدى الجثث المُستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها وإنما لعميل مع الجيش أسرته حماس.

