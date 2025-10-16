جيش الاحتلال يعلن التعرف على هوية رفات إسرائيليين اثنين كانا محتجزين بقطاع غزة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي التعرف على هوية رفات إسرائيليين اثنين كانا محتجزين فى قطاع غزة تسلمها، من حركة "حماس" بمدينة غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم /الخميس/ عن بيان للجيش أنه "تم التعرف على هويتي المحتجزين، وهما: إنبار هايمان ومحمد الأطرش" اللذين سلمت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" رفات جثتيهما إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، وتم نقله إلى قوات الجيش الإسرائيلي التي أخرجتهما من قطاع غزة.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: إن "الحكومة الإسرائيلية تشاطر حزن عائلتي هايمان والأطرش،وأنها وجميع فروع جهاز الأمن القومي الإسرائيلي ملتزمة بالعمل على إعادة جميع جثث الرهائن الإسرائيليين".



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الليلة الماضية نعشين لرهينتين مُتوفين برفقة جهاز الأمن العام (شاباك)، وتم ارسالهما إلى المعهد الطب الشرعي حيث جرى التعرف على هويتهما.



يذكر أن حماس أفرجت وفق اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، ومع تسليم الجثتين اليوم يرتفع عدد الجثامين التي سلمتها المقاومة الفلسطينية لإسرائيل إلى 10، وأكدت الحركة أنها تحتاج وقتا لإخراج باقي الجثامين (18)، وأشارت السلطات الاسرائيلية إلى أن إحدى الجثث المُستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها وإنما لعميل مع الجيش أسرته حماس.