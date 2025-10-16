إزالة 26 عقار مخالف حديث بدون ترخيص وإحالةمديرين وموظفين للنيابة

وجهت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، بإحالة مدير إدارة الإسكان ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بحيي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة كلا فيما يخص للنيابات العامة والإدارية لإعمال شئونهما حيال المخالفات والتي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية المتمثلة في انتشار البناء بدون ترخيص وعدم تحرير محاضر للمخالفات أو قرارات بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية

وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتقنين والتصالح والمراكز التكنولوجية بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء علي مستوي محافظات الجمهورية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية قامت بالمرور علي كلاً من حي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق ١٤/ ١٠/ ٢٠٢٥ لمتابعة أداء المسئولين بشأن عدد من الملفات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة تكشفت للجنة متمثلة في البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسئولين لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد علي منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال مدة ٧٢ ساعة بحد أقصى

حيث تبين أن إجمالي المتغيرات المكانية في حي السلام أول وحي المرج بلغت حوالى ١٢٧٨٨ متغير ولم يتم الرد سوي على عدد ٧٥٢٧ متغير والمتغيرات غير القانونية ٣٧٧٦ متغير، وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة رصدت وجود العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء والتي تم إنشاؤها بعد العمل بقانون التصالح بتاريخ يناير ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥

كما تبين وجود مخالفات جسيمة حيال مسؤولي الأملاك بالحي لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من حيث عدم الإزالة للتعدي على أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي أملاك الدولة، وتم رصد تقاعس ٣ طلبات تقنين عن سداد الأقساط مما يستوجب معها فسخ التعاقد والإسترداد ولم تتم الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي، تم التعاون مع المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلهم بصورة فورية، كما قامت اللجنة بإنهاء إصدار عدد ٣١ نموذج (٨) تصالح نهائي وتسليم عدد ٩ نماذج للمواطنين وإنهاء عدد ٩١ معاملة متوقفة علي إخطار العميل وتسليم المستند وتم الإتصال بالمواطنين للحضور لإستلامها

كما تم التنبيه مشدداً بضرورة سرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء ومتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المباني المخالفة التي تم طلبات التصالح لها، وسرعة تسجيل جميع محاضر المخالفات على المنظومة لوقف تقديم خدمات المحليات للمخالفين.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن اللجنة المشكلة من الوزارة قامت بالانتقال مع مسؤولي المحافظة والأحياء لمعاينة عدد (١١) عقار مخالف تم رصدهم كمتغيرات مكانية وكذا عدد (١٥) عقار مخالف حديث البناء بدون ترخيص لم يتم رصدهم كمتغير مكاني تكشفت للجنة أثناء المرور في أحياء المرج والسلام أول ، وتبين للجنة وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة والتعديات علي أملاك الدولة، ولم يتم إتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد أو تحرير المحاضر الجنائية أو إحالة المخالفين للنيابة المختصة.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية أن لجنة الوزارة قامت أثناء المرور بمصادرة عدد (٣) خلاطات و(٥) طن حديد و(٣٠) طن أسمنت وعدد (٦) بوابات ومعدات بناء وأخشاب وتم إيداعها وإضافتها بمخازن بالمرج ، مشيرة إلى أنه بالمعاينة على الطبيعة للأراضي أملاك الدولة التي ثبت قيام مسؤولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة إسترداد الأراضي بإزالتها واستردادها تبين عدم إزالتها والتعديات قائمة عبارة عن عقارات مأهولة، وعليه قامت اللجنة أثناء المرور بإزالة عدد ٦ حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة و إستردادها كما أمهلت حي السلام أول مهلة ٤٨ ساعة لإزالة كافة التعديات بالموجة ال ٢٧ الحالية.

وأشار تقرير اللجنة المشكلة بالوزارة إلى أنه تلاحظ أثناء المرور إنتشار الإشغالات بصورة كبيرة بكافة الشوارع والتعدي علي الطرق العامة والأرصفة، وتم التوجيه من رئيس اللجنة بتشكيل حملات إشغالات يومياً بالتنسيق بين أحياء السلام أول والمرج وشرطة المرافق للتصدي لتلك الاشغالات وتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع .

كما وجه رئيس اللجنة مسؤولي المحافظة والأحياء بالتصدي لكافة مخالفات البناء التي تم رصدها وإزالتها حتي سطح الأرض، وتم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات، وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار الكاملة بالعقارات.

وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية تم التوجيه من رئيس اللجنة للمسئولين بالمحافظة علي الفور بسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن القاهرة لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات اعتباراً من أمس الأربعاء بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

كما كلفت الدكتورة منال عوض اللجنة بإعادة المرور علي حي المرج والسلام أول لمتابعة تلافي كافة المخالفات التي رصدتها اللجنة والتصدي للمخالفات في المهد.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي لكافة المخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.