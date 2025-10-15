تموين أولاد صقر يضبط مخالفات بالأسواق ويوزع سلعا غذائية بأسعار مخفضة

شنت إدارة تموين أولاد صقر بحملة مكبرة برئاسة محمد شعير، مدير الإدارة، وذلك لمتابعة الأسواق ومحطات الوقود بدائرة الإدارة.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من محال الجزارة تقوم بالذبح خارج المجزر الحكومي، وتم التحفظ على كميات من اللحوم البلدية.

كما تم ضبط إحدى محطات تموين السيارات لتصرفها في كميات من المواد البترولية بالمخالفة للقواعد المنظمة.

ومن جانب آخر، وحرصًا على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم،

تم توزيع سلعتي السكر والأرز بأسعار مخفضة على المواطنين،

حيث تم توزيع:

٥ أطنان سكر بقرية الصوفية

٥ أطنان سكر بقرية تلراك

١٠ أطنان سكر ببندر أولاد صقر

٢ طن أرز ببندر أولاد صقر

وذلك بأسعار مخفضة للمواطنين (السكر ٢٥ جنيهًا للكيلو – الأرز ٢٠ جنيهًا للكيلو).

ضبط الأسواق

وأكد السيد حرز الله – وكيل وزارة التموين بالشرقية، استمرار تكثيف الحملات التموينية والمتابعة الميدانية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وضمان توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة بجميع مراكز المحافظة.