نائب يدعو المواطنين لاستكمال مشاركتهم في إعادة التصويت بالدوائر الملغاة

أكد النائب الصافي عبد العال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التزام الناخبين بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات المُعاد إجراؤها داخل الدوائر التسعة عشر التي تقرر إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى.

وأوضح النائب الصافي عبد العال في تصريح صحفي له اليوم، أن إعادة التصويت تمثل ضمانة دستورية لإرادة الشعب وتعكس إصرار الدولة على أن يكون البرلمان القادم معبرًا بشكل حقيقي عن اختيارات المواطنين دون أي شائبة أو تجاوز.

وأكد أن قرار إعادة الانتخابات في تلك الدوائر لم يكن خطوة إجرائية فحسب، بل رسالة واضحة بأن مصر ماضية في ترسيخ قواعد الشفافية والعدالة الانتخابية، وأن أي خلل يتم التعامل معه فورًا وبحسم حفاظًا على حقوق الناخبين وثقتهم في المؤسسات.

وشدد نائب الاسكندرية، على أن المشاركة الواسعة للناخبين في جولة الإعادة ستُعيد تثبيت قواعد العملية الديمقراطية، وستمنح ممثلي الشعب شرعية قوية تعكس الإرادة الشعبية بصورة لا لبس فيها.

وفي ختام تصريحه دعا النائب الصافي عبد العال المواطنين إلى النزول مجددًا، معتبرًا أن صوت كل فرد هو ركيزة في بناء مجلس نواب قادر على الدفاع عن مصالح الشعب ومواكبة متطلبات الدولة الحديثة.