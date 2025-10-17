هالة صدقي تكشف تفاصيل لأول مرة عن حادث ابنتها | خاص

كشفت الفنانة هالة صدقي عن تفاصيل خاصة لأول مرة عن أزمة ابنتها التي تعرضت لحادث كبير بسيارة والدتها.

وقالت هالة صدقي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن ابنتها كانت في السيارة برفقة صديقاتها والسائق وتسبب الحادث في إصابات متفرقة بالفتيات.

وأشارت هالة صدقي إلى أن ابنتها بخير وعادت للتمارين بعدما أسعفها الفريق الطبي للنادي.

وأوضحت هالة صدقي أن أولادها مستهدفون وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرضون فيها لحوادث غريبة.

يذكر أن غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا قبل أيام، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمدينة الشيخ زايد.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الحادث وقع بين سيارة ملك الفنانة هالة صدقي، وسيارة أخرى، حيث كان يقود سيارة الفنانة سائقها الخاص.