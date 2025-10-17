قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهات سهلة للفرق العربية بدوري أبطال إفريقيا
القبض على سائق سيارة ميكروباص تعدى على طالب بالضرب بالبحيرة
توروب يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وإيجل نوار
جهاز الأهلي الجديد يعقد جلسات مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء الفنية
القضاء اللبناني يصدر قرارا بإخلاء سبيل نجل هنيبال القذافي
إنتر ميلان يكشف حقيقة اقترابه من ضم نيمار
مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في تصادم سيارة على الطريق الحر شبرا بنها
منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم
انطلاق البطولة الدولية لقفز الموانع بملاعب وادي الفروسية في الفسطاط.. فيديو
رامي صبري يوجه رسالة غامضة في أحدث ظهور
قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
نجلاء سليمان   -  
تصوير كيرلس صلاح

افتتح صباح اليوم، معرض المخرج الراحل يوسف شاهين ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة التي تستمر فعالياته من الفترة 16 حتى 24 أكتوبر.

وشهد معرض يوسف شاهين وجود نموذج لقطار "باب الحديد" أحد أشهر أفلام الراحل يوسف شاهين، وبداخله شاشة سينما تعرض مقتطفات من أبرز أفلامه.


في إطار احتفاله بمئوية المخرج الأيقوني يوسف شاهين، التي تحل في 25 يناير 2026، ينظم مهرجان الجونة السينمائي برنامجًا خاصًا يكرّم أحد أعمدة الإبداع السينمائي في العالم العربي والعالم، الذي ترك إرثًا خالدًا وأثرًا لا يُمحى على أجيال من السينمائيين برؤيته الفريدة وأعماله المضيئة.

ويتضمن البرنامج عروضًا استعادية لأحد أبرز أفلام شاهين، إلى جانب مجموعة مختارة من الأفلام التي قدّمها مخرجون تأثروا بفنه ورؤيته، على أن يعلن المهرجان قريبًا عن تفاصيل هذه الأفلام وجدول العروض. ويأتي هذا التكريم ليؤكد مكانة شاهين باعتباره الأب الروحي لموجة جديدة من السينما العربية، وواحدًا من أبرز الأصوات التي حوّلت السينما إلى مساحة للتعبير الحر والجرأة الفنية والالتزام المجتمعي.

مهرجان الجونة السينمائي: منصة للثقافة والإبداع

يُعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض باقة من الأفلام العربية والدولية أمام جمهور شغوف بالسينما، وتعزيز التواصل الثقافي عبر هذا الفن العالمي، فضلًا عن مد جسور التعاون بين صناع الأفلام محليًا ودوليًا. كما يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب الجديدة وتطوير صناعة السينما العربية، خاصة من خلال ذراعه الصناعي سيني جونة.

تتضمن دورة هذا العام ثلاث مسابقات رسمية (الأفلام الروائية الطويلة، الوثائقية الطويلة، والقصيرة)، إلى جانب الاختيار الرسمي خارج المسابقة والبرنامج الخاص، مع عرض نحو 70 فيلمًا من أحدث وأبرز الإنتاجات. وتبلغ قيمة الجوائز 230 ألف دولار أمريكي، إلى جانب الجوائز العينية (نجمة الجونة والشهادات). كما يواصل المهرجان تقديم جائزة سينما من أجل الإنسانية للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني، وجائزة نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام التي تتناول قضايا البيئة.

المخرج الراحل يوسف شاهين يوسف شاهين مهرجان الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

ترشيحاتنا

الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق

الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق

شيخ الأزهر الأسبق عبد الحليم محمود

في ذكرى وفاة الإمام الزاهد.. محطات في حياة شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود

بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين

بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بالصور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد