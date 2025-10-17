قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رامي صبري يوجه رسالة غامضة في أحدث ظهور

رامي صبري
رامي صبري
سارة عبد الله

وجه الفنان رامي صبري، رسالة غامضة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب رامي صبري: “صدقني وعن تجربة عمرك ما هتغير البليد”.

وعلى جانب آخر يواصل رامي صبري تصوير حلقاته  ببرنامج "The Voice Kids" الذي يشارك فيه بصفته عضو لجنة تحكيم بجانب السعودية داليا مبارك ووليد الشامي.

وكان رامي صبري قد خطف الأنظار عالميا من داخل استاد القاهرة الدولي باستعراض مبهر لاغنية " إفريقيا .. غنوا معانا" التي إفتتح  بها إطلاق فعاليات مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس العالم والتى استضافتها مصر.

وتعد أغنية "أفريقيا  .. غنوا معانا" لرامي صبري  مفاجأة مبهجة وحماسية لملايين المتابعين حول العالم لكأس أمم إفريقيا  وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد إطلاقها بحفل الافتتاح وهي كلمات تامر حسين ولحن رامي صبري وتوزيع طارق توكل.

رامي صبري انستجرام الفنان رامي صبري

