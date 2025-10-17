المستشفيات التعليمية تنظم أسبوع التوعية والتعليم بسرطان الثدي 2025

تنظم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فعاليات "أسبوع التوعية والتعليم بسرطان الثدي 2025"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهو مبادرة شاملة تستمر على مدار أربعة أيام، تهدف إلى تعزيز سبل الرعاية المقدمة لمرضى سرطان الثدي، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى تطوير المهارات العلمية والتدريبية لمقدمي الخدمة الصحية.

​يأتي الأسبوع، الذي يُعقد في الفترة من ٢٢ أكتوبر إلى ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥، ضمن شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي "أكتوبر الوردي"، وجهود الهيئة المستمرة لدعم القطاع الصحي في مصر ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في مكافحة الأمراض.

الرعاية المتكاملة لمرضى سرطان الثدي

وصرح الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن هذا الأسبوع يمثل التزاماً راسخاً من الهيئة بتوفير أفضل مستويات الرعاية المتكاملة لمرضى سرطان الثدي، بدءاً من التشخيص ووصولاً إلى مرحلة التعافي والدعم النفسي. كما أن تطوير الكوادر الطبية هو ركيزة أساسية لضمان استمرارية تقديم خدمات صحية متميزة فى مستشفياتنا ومعاهدنا التعليمية.

وأضاف سيادته، أن ​جدول الفعاليات يتضمن أياماً علمية وورش عمل متخصصة في مستشفيات الهيئة المختلفة، حيث يقام يوم ٢٢ أكتوبر بمستشفى المطرية التعليمي استعراض خارطة طريق شاملة لرعاية مرضى سرطان الثدي والناجينA Roadmap to Breast Cancer Care & Survivorship، ويوم ٢٣ أكتوبر تقام بمستشفى أحمد ماهر التعليمي ورشة عمل متخصصة للجراحين لتطوير مهاراتهم في جراحات الثدي Breast Surgery Workshop، ثم يوم ٢٦ أكتوبر بمستشفى الأحرار التعليمي ورشة عمل تطبيقية حول أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي لسرطان الثدي Breast Radiotherapy Workshop ، وتختتم الفعاليات يوم 27 أكتوبر بمستشفى المطرية التعليمي بعقد يوم توعية للمرضى Patient Awareness Day.



وتؤكد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الهدف من هذه الفعاليات هو خلق بيئة صحية داعمة ومطلعة، تساهم في تقليل نسب الوفيات وتحسين جودة حياة المرضى.



وتدعو الهيئة الأطباء والمتخصصين والجمهور المهتم للمشاركة الفعالة في هذه الأيام العلمية والتدريبية والتوعوية.