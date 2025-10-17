الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين

ذكر الكرملين، أنّ قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين أو بعد ذلك، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

القمة مع ترامب

وأوضح الكرملين، أنّ محتوى المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب يجب أن يبقى بعيدا عن وسائل الإعلام، ولم يتضح بعد المسار الذي سيتخذه بوتين للوصول إلى القمة مع ترامب.

وزيري خارجية أمريكا وروسيا

وأردف الكرملين، أنّ وزيري خارجية أمريكا وروسيا روبيو ولافروف سيتفقان على مكان لقاء ترامب وبوتين.

وواصل الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا لا تزال منفتحة على التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

مستشار الأمن القومي السابق

وعلى صعيد آخر؛ سلمّ جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفسه للسلطات يوم الجمعة لمواجهة تهم جنائية تتعلق بإساءة التعامل مع معلومات سرية وكان من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة لأول مرة في وقت لاحق من اليوم.