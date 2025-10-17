قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي
الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي
أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر.. أسعار الذهب والدولار اليوم
أخبار العالم

نقل معلومات سرية.. جون بولتون يسلم نفسه لمحكمة أمريكية بعد صدور لائحة اتهام ضده

جون بولتون
جون بولتون
ناصر السيد

سلم جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفسه للسلطات يوم الجمعة لمواجهة تهم جنائية تتعلق بإساءة التعامل مع معلومات سرية وكان من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة لأول مرة في وقت لاحق من اليوم.

وقدمت وزارة العدل الأمريكية اتهامات فيدرالية ضد بولتون في محكمة فيدرالية بولاية ماريلاند يوم الخميس، متهمةً إياه بنقل معلومات سرية للغاية والاحتفاظ بها بموجب قانون التجسس، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وقدمت هيئة محلفين كبرى لائحة الاتهام المكونة من 18 تهمة في محكمة المقاطعة الفيدرالية بولاية ماريلاند يوم الخميس ووُجهت إلى بولتون تهمة إرسال مذكرات يومية إلى شخصين لم يُكشف عن هويتهما حول أنشطته اليومية عندما كان مستشارًا للأمن القومي، والتي احتوى الكثير منها على معلومات سرية للغاية.

وكانت هذه هي المرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة التي توجه فيها وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية ضد أحد منتقدي ترامب.

ردًا على سؤال حول التهم، صرّح ترامب للصحفيين يوم الخميس بأنه لم يكن على علم بها، لكن بولتون كان "شخصًا سيئًا".

في حين انفصل بولتون عن البيت الأبيض بعلاقة متوترة، اكتسب التحقيق الجنائي زخمًا خلال إدارة بايدن بسبب الكشف عن معلومات أزعجت مجتمع الاستخبارات الأمريكي.

تتابع وزارة العدل الأمريكية قضايا قانون التجسس في حال وجود ما يُسمى "العوامل المُجمّعة": سوء التعامل المتعمد مع المعلومات السرية، وكميات هائلة من المعلومات السرية لدعم استنتاج سوء السلوك، وعدم الولاء للولايات المتحدة، وعرقلة العدالة.

وورد في لائحة الاتهام: "دون بولتون ملاحظات مفصلة تُوثّق اجتماعاته وأنشطته وإحاطاته اليومية. وكثيرًا ما كان يكتب هذه الملاحظات بخط اليد على دفاتر صفراء طوال يومه في مجمع البيت الأبيض أو في أماكن آمنة أخرى، ثم يُعيد كتابة ملاحظاته لاحقًا في ملف مُعالجة نصوص".

وصفت الملاحظات التي أرسلها بولتون إلى الشخصين 1 و2، باستخدام حسابات بريده الإلكتروني الشخصية غير الحكومية وحسابات المراسلة، بالتفصيل أنشطة بولتون اليومية كمستشار للأمن القومي وكثيرًا ما وصفت ملاحظات بولتون البيئة أو البيئة الآمنة التي تعلّم فيها معلومات الدفاع الوطني والمعلومات السرية التي كان يدونها في ملاحظاته.

وفي بيان، قال بولتون: "أتطلع إلى المعركة للدفاع عن سلوكي القانوني وكشف إساءة استخدامه للسلطة".

وأكد محامي بولتون، آبي لويل، أن موكله لم يتورط في أي مخالفات.

وقال لويل في بيان: "تنبع هذه التهم من أجزاء من مذكرات السفير بولتون الشخصية على مدار مسيرته المهنية التي امتدت 45 عامًا - وهي سجلات غير سرية، ولم تُشارك إلا مع عائلته المباشرة، ومعروفة لمكتب التحقيقات الفيدرالي منذ عام 2021". 

وأضاف: "مثل العديد من المسؤولين الحكوميين عبر التاريخ، احتفظ السفير بولتون بمذكرات - وهذا ليس جريمة".

ذكرت لائحة الاتهام أن بولتون استخدم حسابات بريد إلكتروني شخصية ودردشة جماعية كانت قائمة خلال فترة عمله كمستشار للأمن القومي وبعدها لمشاركة ملاحظات ومذكرات يومية تحتوي على معلومات سرية مع شخصين لم يكن لديهما تصاريح أمنية.

وذكرت لائحة الاتهام: "في 24 سبتمبر 2019 أو نحو ذلك، أي بعد أربعة عشر يومًا من تركه منصبه كمستشار للأمن القومي، غادر بولتون مجموعة الدردشة مع الشخصين 1 و2 اللذين كان يستخدمهما لإرسال أكثر من ألف صفحة من الملاحظات التي تخلد ذكرى فترة عمله كمستشار للأمن القومي".

وصف بولتون ترامب بأنه غير مؤهل لمنصب الرئيس في مذكرات أصدرها العام الماضي.

فُتح التحقيق معه في عام 2022، في إدارة جو بايدن، أي قبل إدارة ترامب الثانية. 

داخل وزارة العدل، تُعتبر القضية مختلفة وأقوى من المحاكمات الأخيرة لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي والمدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

جون بولتون محكمة أمريكية نقل معلومات سرية وزارة العدل الأمريكية

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

