من نيودلهي إلى القاهرة.. دفعة جديدة للعلاقات المصرية الهندية برسالة من السيسي إلى مودي | تقرير

بتوجيهات من رئيس الجمهورية يلتقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجر ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي
بتوجيهات من رئيس الجمهورية يلتقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجر ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي
علي صالح

بتوجيهات من رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي يوم الجمعة ١٧ أكتوبر خلال الزيارة الرسمية التى يقوم بها الى نيودلهي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء الهندي وقام بتسليم رسالة خطية من فخامة الرئيس الى رئيس وزراء الهند تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. واعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن الاعتزاز بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي تجسد فى تبادل الزيارات رفيعة المستوى، ورفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن منح السيد رئيس الجمهورية "قلادة النيل العظمى" لرئيس الوزراء الهندي تقديرًا لدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين. واكد وزير الخارجية على التطلع لعقد الدورة الثامنة من اللجنة المصرية-الهندية المشتركة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦ والتي تستضيفها القاهرة، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما أشاد وزير الخارجية بانطلاق الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي، مؤكدًا الحرص على عقد الحوار بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، مشددًا على أهمية تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي فى إطار الآلية الجديدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما أكد الوزير عبد العاطي الاهتمام بالتوسع فى التعاون مع الهند في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى ١٢ مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، مستعرضاً الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بما فى ذلك السياسة النقدية ونظام سعر الصرف المرن، والتي ساهمت في تحسن أداء الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني لمصر، وتعزيز مناخ الاستثمار. واكد الوزير عبد العاطى على أهمية تشكيل مجلس رجال أعمال بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مصرية هندية، فضلا عن عقد منتدى أعمال خلال زيارة الوزير الهندى القادمة الى مصر خلال الربع الاول من العام القادم، وذلك فى إطار تنشيط التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والهند.

كما تناول اللقاء سبل التعاون في مجال الربط والممرات التجارية الدولية بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية، لاسيما في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متقدمة التي تسمح بالربط بين البحر الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى الدور المحوري لقناة السويس.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية قدم التهنئة لرئيس وزراء الهند بمناسبة قرب توليها رئاسة مجموعة بريكس عام ٢٠٢٦، معربًا عن التطلع لتعزيز التعاون مع دول المجموعة، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما يحقق التنمية والازدهار لشعوب الدول الأعضاء.

فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية فى الشرق الاوسط، استعرض وزير الخارجية مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التى عقدت يوم ١٣ اكتوبر والجهود التى بذلتها مصر للتوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين، مشددا على ضرورة أن يلتزم طرفي الاتفاق بتنفيذه من أجل تثبيت الاتفاق ودعم الاستقرار بالمنطقة. كما تناول فى هذا السياق موقف مصر من الترتيبات الأمنية والحوكمة فى قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومؤتمر التعافى المبكر واعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته في شهر نوفمبر.

من جانبه، طلب السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي نقل تحياته وتقديره لفخامة رئيس الجمهورية، مؤكدا اعتزاز بلاده بعلاقة الصداقة الوطيدة مع مصر والشراكة الاستراتيجية التى تجمع البلدين. واشاد رئيس وزراء الهند بالجهود الحثيثة التى تضطلع بها مصر لدعم السلام والامن والاستقرار بالشرق الأوسط، مثمنا مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام والتى شهدت التوقيع على اتفاق لوقف الحرب فى غزة.

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ناريندا مودي رئيس وزراء الهند مصر والهند

