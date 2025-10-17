تعجيزبة.. دفاع هنيبعل القذافي يعلق على إخلاء سبيله مقابل11مليون دولار



إعتبر فريق دفاع نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي هانيبعل القذافي إخلاء السبيل مقابل كفالة 11 مليون دولار تعجيزية .

وقال محامي هانيبعل القذافي في تصريحات : الاحتجاز لـ10 سنوات كان بدون توجيه تهم . الإفراج كان متوقعا في ظل غياب أي تهم .



وأضاف محامي هانيبعل القذافي في تصريحات إعلامية له : سنطعن بكفالة الـ11 مليون دولار .و موكلي ظل رهينة بسبب انعدام العلاقات بين لبنان وليبيا .



وختم محامي هانيبال القذافي تصريحاته قائلا : القضاء اللبناني يدرك أنه لا يمكن مواصلة احتجاز موكلي .

وكانت "فرانس برس" نقلت عن مسؤول قضائي القول بأن القضاء اللبناني اصدر قرارا بإخلاء سبيل نجل الرئيس الليبي معمر القذافي هنيبعل القذافي بعد 10 سنوات من توقيفه بدون محاكمة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن هنيبعل القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي يمثل امام القضاء في قصر عدل بيروت للمرة الأولى منذ توقيفه حيث سيمثل أمام القاضي زاهر حمادة .

وفي وقت سابق ناشدت عائلة الإمام المغيّب موسى الصدر في بيان، الضمير الإنساني في لبنان والعالم بالوقوف إلى جانب قضية اختطاف الإمام وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين في ليبيا، واصفة القضية بأنها جريمة متمادية ارتكبها معمر القذافي ونظامه وأعوانه، ولا يزال يرتكبها كل من يمتنع عن كشف المعلومات التي تقود إلى تحريرهم.

وأشارت العائلة إلى أن المتهمين في القضية يرفضون المثول أمام المحقق العدلي رغم سقوط النظام الليبي منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، كما أن مذكرة التفاهم بين لبنان وليبيا لم تُنفذ منذ أكثر من عقد من الزمن، ما اعتبرته استمرارًا في التواطؤ والمماطلة.

وردّ البيان على ما وصفه بـالتشويه الإعلامي المغرض الذي يبثه بعض من يسمّون أنفسهم فريق الدفاع عن هانيبال القذافي، مؤكداً أن عائلة الإمام الصدر لم ولن تقبل الظلم، رغم ما تحملته من معاناة وصبر لأكثر من خمسة وأربعين عامًا، مشددة على أنها لا تؤمن بالانتقام أو المعاملة بالمثل.

وأوضح البيان أن السلطات اللبنانية تسلّمت هانيبال القذافي عام 2015 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النائب العام التمييزي سمير حمود تنفيذًا لإشارة من الإنتربول، وأن القضاء اللبناني استمع إليه كشاهد في قضية الإمام الصدر بصفته كان ضابطًا في جيش النظام الليبي السابق ومشرفًا على عدد من السجون السرّية. غير أن القذافي الابن امتنع عن الإدلاء بالمعلومات التي بحوزته إلا بعد إطلاق سراحه، فجرى توقيفه بجرم كتم المعلومات.