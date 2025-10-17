رئيس وزراء المجر: الاستعدادات جارية لاستضافة قمة بين ترامب وبوتين

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده بدأت الاستعدادات لاستضافة قمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع بوتين في وقت لاحق اليوم الجمعة.



وأضاف أوربان - في تصريح نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، فإن ذلك سيؤدي إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في المجر وأوروبا.



وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عقد اجتماع مع نظيره الروسي في المجر في غضون أسبوعين، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع بوتين.